ROMA – Bus turistico che trasporta una comitiva di francesi e inglesi in un campeggio si incastra sotto al ponte della ferrovia urbana Roma Lido su via Malafede. Il grave incidente è oggi pomeriggio alle 13.30: secondo quanto riferito nell’urto sono rimaste ferite 18 persone. Tra queste, tre sono ferite in maniera grave tra cui un bambino di 10 anni. Nessuno, fortunatamente è in pericolo di vita.

I pazienti sono stati trasportati negli ospedali Sant’Eugenio, San Camillo e Grassi: tre in codice rosso, due giallo, 8 verde.

Gli altri, tra cui l’autista, sono stati medicati sul posto. Il pullman, secondo quanto riscontrato successivamente, superava di circa 50 centimetri l’altezza massima del ponte e, come mostrano le immagini pubblicate dal Messaggero, si è schiacciato fino alla 4 fila di posti.

Da una prima ricostruzione il mezzo di una società privata, trasportava turisti stranieri nel Camping presente sulla via e stava cercando di raggiungere via Ostiense. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale X gruppo Mare. La strada è stata chiusa al traffico per permette la rimozione del mezzo.