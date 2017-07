ROMA – Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha disposto lo stop ai centurioni, che dovranno lasciare il centro storico, ma i figuranti sono sul piede di guerra. I finti centurioni infatti stanno preparando un ricorso contro l’ordinanza e chiedono di poter lavorare e di ottenere una regolamentazione della loro professione, se professione può essere definita.

Pacifico Sed, uno dei ‘finti’ centurioni di Roma, è intervenuto ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Pacifico ha commentato la delibera comunale firmata da Virginia Raggi:

“Non ho ancora capito cosa succederà. Questa cosa è accaduta venerdì, poi c’è stato il weekend. In questi due mesi che noi abbiamo ricominciato a lavorare non ci sono stati mai problemi o episodi particolari. Noi ci siamo tenuti lontani dai monumenti, non vedo in che modo avremmo potuto diminuire la fruibilità delle persone. Io occupo lo stesso spazio di un comune essere umano. E poi già da tempo non operiamo più davanti ai monumenti. Quello che c’è scritto nella deliberà non lo rispecchio nella realtà.

Oggi parleremo con i nostri avvocati, prepareremo un nuovo ricorso, ci batteremo fino alla fine, continueremo sempre a lottare e a difenderci contro cose che non sono neanche vere. La Raggi parla di cose accadute in passato, per colpa di qualche mela marcia che si comporta male. Io mi chiedo per quale motivo non ci vogliono mettere in regola. Non lo capisco. Non siamo criminali, siamo tutti incensurati, padri di famiglia. Mettessero noi in regola e rendessero tutta la feccia abusiva”.