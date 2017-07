ROMA – Il controsoffitto del cinema Eurcine di via Listz a Roma è crollato la mattina del 10 luglio travolgendo tre operai. Il cinema era chiuso per la pausa estiva e gli operai erano al lavoro per la ristrutturazione della sala, quando si è verificato il crollo. Tre di loro sono stati trasportati all’ospedale per i traumi riportati, ma le loro condizioni non sono gravi.

Il quotidiano Il Messaggero scrive che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportati i tre operai all’ospedale Sant’Eugenio: