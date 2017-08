ROMA – Il dentista dei vip è stato trovato in possesso di 4 etti di cocaina purissima ed è stato processato. Ernesto Tafuri, 55 anni, è stato denunciato dal suo vicino di studio, un avvocato, dopo che l’uomo lo aveva minacciato di morte per una banale lite condominiale. Quando la polizia ha proceduto a perquisire il suo studio ha trovato nell’intercapedine di una finestra alcune spade, 500 proiettili per pistola e la droga per un valore di 200mila euro.

Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera scrive che il dentista dei vip ha uno studio vicino a piazza Mazzini e durante una lite con un vicino ha minacciato di sparargli. L’uomo l’ha denunciato e così la polizia è entrata nell’appartament a caccia della pistola, ma ha trovato anche tre contenitori per alimenti pieni di cocaina: