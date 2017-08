ROMA – Divino Amore, nel cassonetto un’altra donna a pezzi. L’assassino mai trovato, era il 2011… Due gambe di donna, mozzate con un’accetta dentro a un cassonetto in via Maresciallo Pilsudsky ai Parioli. Altri pezzi di corpo sono stati ritrovati non lontano, in via Guido Reni. L’orrore del doppio ritrovamento a Roma di questa mattina, l’assenza finora di indizi per attribuire un nome ai resti disseminati ed esposti con macabra ostentazione.

Poco più di sei anni fa, a marzo 2011, un altro delitto raccapricciante sulla via dell’Ardeatina, dalle parti del santuario del Divino Amore: allo strazio del ritrovamento del corpo di una donna privo degli arti, perfettamente eviscerato, seguì la frustrante consapevolezza investigativa di non poter approdare a niente, identità della vittima, indizi sull’assassino, possibile movente. Nella cronaca in presa diretta dei giorni successivi al delitto, Carlo Bonini e Federica Allegri su Repubblica paventarono l’ipotesi più inquietante: la messa in scena di un mostro deciso a far vedere che può colpire quando vuole, come vuole.