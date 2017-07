Roma, doccia e shampoo in costume nella fontana di piazza Mastai in pieno giorno FOTO

ROMA – Un gruppo di turisti si immerge nella fontana di piazza Mastai a Roma con tanto di costume, shampoo e bagnoschiuma. È accaduto domenica 30 luglio alle 15 nella storica piazza di Trastevere che ospita una delle sedi del ministero dell’Economia.

Della vicenda ne parla Il Messaggero che pubblica la foto:

“Il gruppo di turisti, in barba alle più elementari regole di civiltà e rispetto del patrimonio artistico, ha deciso di combattere il caldo usando come doccia di fortuna la fontana al centro della piazza. L’episodio è stato segnalato ad alcuni residenti alla polizia locale, ma all’arrivo della pattuglia i “bagnanti” si erano già dileguati”.

C’è da dire che nella piazza, le panchine sono sempre bivacco di barboni sia in estate che in inverno, anche perché si tratta di un luogo pedonale e molto poco frequentato. Niente di nuovo quindi per chi attraversa la piazza. Tutto ciò a conferma della fase difficile che sta vivendo la città di Roma nel suo insieme, in questi tempi sempre più in preda del degrado.