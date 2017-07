Roma, donne bersaglio. “Affacciati!” e le spara. Poi si ammazza davanti ai carabinieri

ROMA – “Affacciati!”, ha gridato sotto casa della ex e quando lei lo ha accontentato ha sparato, due colpi di pistola contro il balcone. Poi è corso a Ostia e ha esploso altri due colpi, questa volta contro la porta della cognata. Alla vista dei carabinieri ha rivolto l’arma verso sé stesso e si è sparato un colpo in testa. E’ accaduto nella tarda serata di giovedì 6 luglio a Roma.

Stando a quanto sinora ricostruito l’uomo, romano di 34 anni e con precedenti penali, si è recato prima sotto casa della ex nel quartiere Tor Bella Monaca e, dopo averla convinta ad affacciarsi, ha esploso due colpi che sono fortunatamente finiti nel muro del palazzo.

Poi è scappato in auto verso Ostia dove ha premuto di nuovo il grilletto contro la porta di casa della cognata. Anche questa volta, per fortuna, senza ferire nessuno. Subito sono scattate le ricerche dei carabinieri che lo hanno individuato poco dopo sul lungomare. Camminava con la pistola in mano e, vedendo i militari, si è ammazzato.