ROMA – Evacuata l’ambasciata polacca a Roma per un pacco sospetto.

L’ambasciata polacca è nel cuore della capitale, in via dei Delfini, a due passi da piazza Venezia. Sul posto già in azione gli artificieri e unità cinofile specializzate nell’individuare presenza di esplosivo. Chiuse le vie di accesso alla strada che tutt’intorno portano all’edificio che ospita la rappresentanza diplomatica polacca.

A quanto si è appreso, alle 11.59 è giunta una e-mail di minacce negli uffici diplomatici, in cui si riferiva della presenza appunto di un ordigno nella struttura.