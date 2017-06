ROMA – Roma, giunta Raggi: “Presto stop a bazar e mini-market in centro e ordinanza anti-centurioni”. Stop ‘bazar’ e minimarket nel centro storico della capitale. E’ in arrivo “una nuova delibera la prossima settimana per arginare il fenomeno”, ha annunciato l’assessore al Commercio del Campidoglio Adriano Meloni a margine dell’inaugurazione di un punto ristoro ai Fori Imperiali.

“In questi giorni emaneremo un’altra ordinanza per vietare i centurioni”, i figuranti che chiedono soldi per farsi fotografare dai turisti nel centro di Roma. Lo ha aggiunto l’assessore al Commercio. “Seguirà un regolamento di polizia locale – ha concluso Meloni- che servirà per regolamentare questa attività”, ma al momento “ci sono dei fenomeni veramente negativi legati a questa attività, che noi non possiamo tollerare”.

Il regolamento per la tutela della città storica che dovrebbe essere approvato la prossima settimana prevederà che in tutta l’area Unesco, ovvero il centro storico, non potranno aprire nuovi minimarket. Qualora le aperture subentrassero ad altri alimentari che chiudono dovranno rispettare alcuni criteri qualità come la varietà della merce, il decoro delle vetrine e la presenza di prodotti da filiera certificata.

Nel regolamento si dividerà la città in tre ambiti: il sito Unesco, dove le regole sono più stringenti per preservare il paesaggio; una fascia intermedia che comprende quartieri come Garbatella; e la città storica. Man mano le limitazioni andranno a ridursi. L’obiettivo dichiarato del nuovo Regolamento per la tutela e la riqualificazione delle attività commerciali e artigianali della città storica è la loro riorganizzazione. Cuore del provvedimento resta la tutela delle attività commerciali e artigianali: tra le quali librerie, negozi storici, negozi di antiquariato.