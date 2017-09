Dreamers, Ius soli...la stessa ruspa li sotterra. Ma cittadinanza regalata a chi non paga tasse

Dreamers, Ius soli...la stessa ruspa li sotterra. Dreamers sono letteralmente i "sognatori". Avevano a lungo sognato di diventare cittadini americani perché in America vivevano e vivono fin da bambini anche se portati da genitori stranieri. Sogno spezzato, sogno finito. Ius soli è quella legge che galleggia a fatica, molto a fatica, nel Parlamento italiano. Stabilisce che diventa cittadino italiano chi è nato in Italia e chi in Italia è andato a scuola, anche se figlio di stranieri...