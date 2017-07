Roma, incastrata tra porte metro e trascinata via: grave donna, ricoverata in codice rosso

ROMA – Ha cercato di salire su un convoglio della metro, ma è rimasta incastrata tra le porte ed è stata trascinata per alcuni metri, ed ora è in ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto la sera di mercoledì 12 giugno a Roma, alla stazione Termini.

La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso e sarebbe vigile. Sul posto la polizia che ha ascoltato il macchinista. A quanto ricostruito la donna, che aveva in mano le buste della spesa, ha cercato di salire ‘al volo’ sulla metro ma le porte si sono richiuse ed è stata trascinata per alcuni metri. Il treno è stato poi evacuato e il macchinista ascoltato dalla polizia.

La metro B e B1 è stata interrotta nel tratto San Paolo – Castro Pretorio ed è stato istituito un servizio di bus navetta.

Un testimone che viaggiava sul penultimo vagone, quello precedente al vagone in cui la donna è rimasta incastrata, racconta a Repubblica che si trattava di uno dei convogli vecchi della metro e che procedeva in direzione Laurentina: