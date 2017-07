Roma, incendio Ponte Mammolo: 90 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore in tutta la città

ROMA – Un nuovo incendio è divampato sabato pomeriggio nella zona di Ponte Mammolo: ancora una volta hanno preso fuoco delle sterpaglie che spinte dal vento sono arrivate vicino ad alcuni palazzi. La nube di fumo ha reso pericolosa la circolazione e i vigili hanno predisposto la chiusura di alcune strade interne tra la via Tiburtina e via delle Messi d’Oro per consentire il passaggio dei mezzi dei pompieri. Nuovi focolai anche in via D’Aquino in zona Casal Monastero, in viale Palmiro Togliatti, in via Bernard in zona Torre Gaia.

Da sabato mattina sono stati 90 gli interventi: sul GRA, altezza Torrenova, a Tivoli e in zona Colle del Sole. Si sono ripetuti anche focolai sulla Braccianese, Valmontone e Colle Vallerano. Le squadre sono state impegnate anche a Ponzano Romano in via Piana. Interrotta e riattivata solo nel tardo pomeriggio la linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo fra Bracciano e Anguillara, per un incendio divampato nei pressi dei binari.

Autostrade per l’Italia comunica che “sull’A1 Milano-Napoli, intorno alle ore 16.40, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Guidonia e l’allacciamento A1/A24 in entrambe le direzioni, a causa del forte fumo prodotto da un incendio adiacente alla sede autostradale. Attualmente si registra 1 km di coda in corrispondenza delle uscite obbligatorie. Si consiglia in alternativa di percorrere il Grande Raccordo Anulare”.