Roma, incendio sul Gra: chiusa uscita 23, traffico deviato sulla Via Appia. Code lunghissime

ROMA – Un altro lunedì da incubo per i romani, incolonnati sul Grande Raccordo Anulare a causa di un incendio. Un rogo di sterpaglie e immondizia è divampato dalla zona del campo nomadi La Barbuta. Il fumo ha invaso la corsia del raccordo e ha causato non pochi problemi alla viabilità.

I Vigili del Fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme con due squadre e una autobotte. Un comunicato di Anas informa che la carreggiata esterna del Gra è temporaneamente chiusa all’uscita 23 SS7 Appia a causa del fumo proveniente da un incendio nelle vicinanze della carreggiata

“Anas comunica che sul Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa la carreggiata esterna all’altezza dell’uscita 23 (SS7 Appia) a causa del fumo proveniente da un incendio nelle vicinanze della carreggiata. Il traffico è deviato sulla via Appia, dove si sono formate lunghissime code: gli automobilisti sono esasperati.

Sono oltre 90 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco di cui circa il 90% per incendi di sterpaglie e vegetazione. Dalla prima mattina di lunedì 10 luglio focolai in via Flaminia, in provincia Monterotondo, a ridosso del campo nomadi La Barbuta, in via Laerte altezza svincolo Grande raccordo anulare Casilina. Vari focolai anche in via Ardeatina e via Porta Medaglia altezza Gra e via Salaria.