ROMA – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi 19 luglio a Settebagni, alle porte di Roma, in un campo vicino a un centro estivo di bambini che è stato sgomberato per precauzione. Il rogo è vicino a un tratto dell’autostrada A1 Roma-Napoli, che è stato chiuso da Autostrade per l’Italia a causa del fumo nero che è stato sprigionato dal rogo.

Autostrade per l’Italia in una nota ha comunicato che sulla Diramazione Roma Nord è stato chiuso il tratto tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare, in entrambe le direzioni, a causa del fumo di un incendio sulle scarpate.

Sul luogo dell’incendio, avvenuto all’altezza del km 22, sono intervenute la pattuglie della Polizia Stradale e dei Vigili del fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano. Al momento il traffico è bloccato in direzione di Roma e si registra un chilometro di coda in direzione di Roma.

Secondo quanto si apprende i vigili del fuoco sono al lavoro con due autobotti. Le decine di bambini sono stati fatti uscire dal centro estivo per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme in tutta sicurezza. Repubblica Tv pubblica la diretta di quanto sta accadendo: