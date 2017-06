Roma, incendio vicino Gazometro: fiamme fanno esplodere bombole del campo abusivo

ROMA – Un incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì a Roma, nei pressi del Gazometro. Numerose le chiamate al numero unico di emergenza da parte di cittadini che vedono levarsi fiamme e un’alta colonna di fumo dalle sterpaglie che circondano l’ex centrale del gas, oggi un monumento di archeologia industriale. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’incendio e non si ha notizia di danni a persone.

Difficile l’intervento dei soccorritori a causa delle impervie condizioni della banchina fluviale del Tevere, dove tra i canneti sorge un accampamento abusivo di circa 25 baracche: molte le esplosioni di bombole di gas. “Abbiamo spento i generatori all’una e intorno alle 3 abbiamo sentito qualcuno gridare a fuoco”, dice Claudia, una delle abitanti dell’insediamento che conta 15 famiglie romene. Come scrive Repubblica, tutti gli abitanti sembrerebbero essersi mettersi in salvo. “Lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione non consentono la determinazione delle cause dell’evento”, fanno sapere i pompieri.