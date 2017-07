Roma, incidente a Torre Maura: muore una ragazza di 17 anni

ROMA – Incidente mortale nella serata di giovedì 6 luglio a Roma, in zona Torre Maura. Alle 22:30 circa una moto si è schiantata contro un’auto in viale dei Romanisti, all’angolo con via di Torre Spaccata. Una ragazza di 17 anni, Alexandra S., che era in sella alla moto come passeggero, è morta poco dopo il trasporto in ospedale, al policlinico Casilino. Trasportato in nosocomio anche il ragazzo alla guida della moto, ricoverato in codice giallo. Illeso il conducente della macchina, un giovane di 22 anni, e lievemente ferita la passeggera.

Resta da capire la dinamica dell’incidente, che è però avvenuto in un incrocio dove già in passato ci sono stati diversi scontri violenti. Sul posto si sono recati per i rilievi la polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Sia l’auto, una Renault Megane, sia la moto, una Yamaha Tzr 50, sono stati sequestrati.