ROMA – Incidente mortale a Roma giovedì 10 agosto. Una donna è morta nello scontro tra due auto e un tir in via Salaria. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:20 all’altezza del mobilificio Rossetti, scrive il quotidiano il Messaggero: due auto (una Fiat Idea e una Ford Ecosport) e un tir Volvo si sono scontrate. Nello schianto una donna polacca di 64 anni, Zofia Chasaskova, è rimasta gravemente ferita.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, dove è morta poco dopo la mezzanotte. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. La vittima avrebbe compiuto 65 anni il 16 agosto.

Continua il Messaggero:

Gli altri conducenti sono stati condotti in ospedale per accertamenti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma capitale, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli altri conducenti dei mezzi sono stati sottoposti ad alcool e droga test. Sequestrati tutti i veicoli.