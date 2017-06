roma, la tecnica delle ragazze rom: abbracciano anziani soli e poi li derubano

ROMA – Ormai ha persino un nome: la “rapina con abbraccio“. Una giovane donna si avvicina ad un anziano con qualche oro addosso, mentre la complice fa il palo. Con una scusa, come chiedere l’ora o una strada, attacca discorso e alla fine, tra sorrisi e ammiccamenti, cinge il malcapitato e gli porta via il prezioso. Sarebbe questa, secondo l’accusa, la tecnica utilizzata da Jeni e Stela Enton, due cugine rom di origine rumena di 19 e 25 anni residenti a Roma.

tutto comincia con una strizzatina d’occhio. Con un sorriso invitante. Una carezza e alla fine con un abbraccio forte. Loro giovanissime che cingono uomini anziani. L’ultima tecnica di rapinare pensionati in città scarta le armi e punta tutto sull’inganno. Su una promessa d’affetto che lascia intuire un finale di s***o e che invece si trasforma in violenza. Rapine spesso neanche denunciate, per imbarazzo.