Roma, l’incredibile storia del tassista ginecologo: “Così è nata una bimba sul mio taxi”

ROMA – I colleghi lo hanno già ribattezzato “il tassista ginecologo”. A.F. tassista romano ha raccontato la sua incredibile storia ai microfoni di Radio Cusano Campus. Ha fatto nascere una bambina nel suo taxi in pieno giorno, nel cuore di Roma. Erano circa le 11 del mattino quando un uomo gli ha chiesto di correre a prendere la moglie in travaglio.

Intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del programma Ecg, il tassista ricorda:”E’ stata un’emozione indescrivibile, non mi era mai successa una cosa simile in quindici anni che faccio questo lavoro”.

La storia è iniziata così: “Prima è salito un uomo che mi ha chiesto di andare a prendere la moglie per portarla in ospedale. Poi ho caricato questa signora con il suo altro bambino”.

A pochi metri dall’ospedale la situazione è precipitata: “Ho sentito il padre che diceva ‘il bambino è fuori’. Pensavo si riferisse alla testa, invece no. Ho accostato la macchina e ho visto che la bambina era praticamente nata. Ho fatto appena in tempo ad afferrarla, altrimenti sarebbe caduta a terra. Subito dopo, visto che eravamo quasi arrivati in ospedale, è arrivato il medico che ha tagliato il cordone ombelicale”.

Una emozione unica, dice il tassista ginecologo: “E’ stata davvero una grande emozione. La donna è stata eccezionale, non si è lamentata di nulla, ha quasi partorito in silenzio. Il papà era immobile, visibilmente emozionato. Cercava di tranquillizzare anche l’altro bambino”.