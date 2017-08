ROMA – La tratta tra le stazioni di Termini e Arco di Travertino della Metro A a Roma riapre il 31 agosto. La riapertura ufficiale era prevista per il 3 settembre, ma il servizio sarà ripreso già nella giornata di giovedì, come reso noto dal Comune. Il sindaco Virginia Raggi ha sottolineato l’importanza di restituire ai romani la metro e l’intenzione di potenziare il trasporto pubblico, mentre l’assessore Linda Meleo ha ringraziato i cittadini per la pazienza dimostrata, dato un agosto ad alto disagio per chi è rimasto in città.

La Raggi, commentando la fine anticipata di 4 giorni sulla tabella di marcia dei cantieri, ha dichiarato:

“L’Amministrazione ha premuto l’acceleratore affinché questi interventi fossero ultimati il prima possibile, proprio per evitare disagi nel periodo di maggior affluenza. Ancora una volta abbiamo dimostrato che i lavori, se fatti bene, possono essere completati perfino in anticipo, senza i cantieri infiniti ai quali eravamo abituati in passato. Il nostro obiettivo rimane il potenziamento del servizio per un trasporto pubblico sempre più efficiente”.

Linda Meleo, assessore alla Città in Movimento, annunciando la chiusura della linea C per il weekend del 9 e 10 settembre, ha spiegato: