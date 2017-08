ROMA – La lite in strada tra un migrante ospitato nel centro di accoglienza e alcuni ragazzini è degenerata nella notte tra 29 e 30 agosto a Roma quando la madre di uno di loro si è intromessa. La donna ha raggiunto il centro di accoglienza in via del Frantoio e ha cercato di regolare i conti prima da sola, poi con l’aiuto di altri 50 residenti. Ne è nato un vero e proprio assedio al centro con il migrante, un eritreo di 40 anni, che è stato accoltellato alla schiena.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato quando intorno alle 22 del 29 agosto il migrante ha tirato dei sassi contro i ragazzini del quartiere dopo aver avuto con loro una discussione. Un lancio di sassi che ha fatto infuriare i genitori dei ragazzini, che intorno alla mezzanotte capeggiati da una mamma hanno assediato il centro di accoglienza per chiedergli conto dell’accaduto.

Ne è nato uno scontro e l’eritreo è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio. E’ ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza l’accaduto.