ROMA – Avevano truccato le loro auto per nascondere la droga. Questa l’accusa nei confronti di due persone che sono state arrestate dalla polizia a Roma. I pusher erano specializzati nel nascondere gli stupefacenti in dei vani sicuri in auto, che potevano essere aperti solo attraverso dei collegamenti dei cavi elettrici sotto al volante.

Il sito del Messaggero scrive che i clienti venivano contattati in un bar della zona e poi portati alle vetture, dove venivano riforniti con la droga: