Roma, nella galleria di Corso Italia idranti manomessi per rubare l’acqua

ROMA – Idranti manomessi a Roma per rubarsi l’acqua: accade, scrive Paolo Foschi sul Corriere della Sera, all’altezza di Corso Italia, nella galleria che collega Castro Pretorio e la Nomentana al Muro Torto. Chi si ruba l’acqua in quell’area? Probabilmente i senzatetto che hanno dato vita a una sorta di “favela underground”, una specie di cittadella abusiva per gente disperata che ha trovato un sistema per non pagare l’acqua.

Il Corriere riporta le parole allarmate di un lettore, che denuncia la situazione di degrado in una delle zone nevralgiche per il traffico della capitale:

«Se scoppiasse un rogo lì sotto all’ora di punta, si rischierebbe una tragedia: molte delle vie di fuga a piedi sono impraticabili, i presìdi anti-incendio sono manomessi, gli automobilisti resterebbero intrappolati senza poter ricevere i soccorsi».

Racconta Foschi: