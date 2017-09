ROMA – Roma: prende il numeretto, si mette in fila e tenta rapina all’ufficio postale. Ha preso il numero salvacoda, ha atteso il suo turno poi ha tentato una rapina in ufficio postale romano. Allo sportello l’impiegata anziché ricevere uno dei soliti clienti, si è vista puntare la canna della pistola che l’uomo custodiva in una busta, accompagnata dalla richiesta di consegnargli l’intero incasso.

La donna, pur impietrita dalla paura, ha spiegato di non avere denaro disponibile al ” rapinatore” che continuando a minacciarla, urlava di essere disperato. Le urla della cassiera per attirare l’attenzione, hanno finito per mettere in fuga l’uomo.

Da quel momento sono iniziate le indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde che, visionando le immagini acquisite dalle telecamere a circuito chiuso, hanno notato l’andatura e alcune caratteristiche fisiche, riconoscendo un uomo con diversi precedenti di polizia e noto alle forze dell’ordine.

Dalle dichiarazioni rese da dipendenti dell’ufficio, è poi emerso, che lo stesso, abbigliato allo stesso modo aveva già provato “il colpo” qualche giorno prima, ma probabilmente aveva desistito perché sentitosi osservato. L’uomo è stato denunciato per tentata rapina.