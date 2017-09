ROMA – “In quattro hanno provato a rapire mio figlio dal passeggino”: psicosi mamme ai Parioli. La polizia sta attentamente vagliando la testimonianza di una madre di quarant’anni che ha denunciato il tentativo di rapimento di suo figlio di nemmeno un anno da parte di quella che presume essere una banda, di cui una donna vestita con monili e bracciali vistosi: intanto a Roma nord – l’assalto è avvenuto tra Via Alessandria e Piazza Regina Margherita – il tam-tam su whatsup dei forum delle mamme ha cominciato a generare una vera e propria psicosi, uno speciale allarme social ladri-di-bambini-a-piede-libero.

Per ora quello che hanno in mano gli inquirenti sono solo le parole della donna: due donne e due uomini avrebbero messo in pratica una specie di trappola per cui una si piegava per fare i complimenti al figlioletto mentre slacciava le cinture di sicurezza per prelevarlo, gli altri la bloccavano e preparavano la fuga. Le urla della madre avrebbero impedito alla banda dei quattro – che si sospetta siano nomadi – di portare a termine il piano.

Tutte le telecamere di zona sono state passate al setaccio, si cercano conferme: la polizia ha fatto vedere le foto segnaletiche di soggetti con precedenti penali che gravitano in quella zona. Finora non è emerso nulla. Però la paura irrazionale che gli zingari possano portarsi via i bambini si è imposta comunque, alimentata inevitabilmente dal passaparola social.