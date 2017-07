Roma, ragazzine rom borseggiano turisti in metropolitana. Erano state fermate e rilasciate due ore prima

ROMA – La metropolitana di Roma in ostaggio delle ragazzine rom: vengono fermate e subito liberate, e tornano a derubare i passeggeri, soprattutto turisti, testimonia un articolo (con video) di Davide Desario del Messaggero.it.

In particolare ci sono tre ragazzine rom che vengono arrestate una mattina, rilasciate poche ore dopo e quindi fermate di nuovo sulla linea A della metropolitana dagli agenti di polizia in borghese, che poco dopo scoprono che solo due ore prima le stesse ragazze erano già state arrestate.

Scrive Davide Desario sul Messaggero:

È tutto qui lo scandalo degli scippi continui nella metro di Roma ad opera di bande di baby nomadi che fanno letteralmente il bello e il cattivo tempo nei vagoni e sulle banchine delle linee della metropolitana. Colpendo principalmente nelle stazioni più centrali e più turistiche: Termini, Spagna, Barberini e San Pietro sulla linea A; Colosseo, Cavour e San Giovanni sulla B. La legge italiana, così come è interpretata, di fatto gli garantisce l’impunità. I controlli dei vigilantes e delle forze dell’ordine sono un leggerissimo deterrente. (…) Anche perché quando tutto va male passano qualche ora in caserma e poi vengono accompagnate in strutture di assistenza per minori dove restano qualche ora.