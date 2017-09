ROMA – Regolamento Raggi in arrivo: vietato mangiare sul bus, stendere fuori i panni… Era ora che Roma mettesse mano al regolamento di polizia urbana che fissa limiti e divieti a tutela del decoro della città: era del 1946, la Giunta Raggi sta procedendo alla definizione della nuova disciplina. Dalle bozze circolate – ci informa Il Messaggero – apprendiamo che del lontano passato, son passati 70 anni, sopravvive il divieto per una pratica dura a morire: stendere i panni fuori dalla finestra, comunque stenderli in modo che siano visibili dalla via o dalla piazza sottostante è proibito.

La sanzione, aggiornata ovviamente, prevede una multa da 50 a 300 euro. L’articolo recita che è fatto “divieto di esporre o stendere all’aperto, entro l’abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili dalle vie e piazze pubbliche”.

Novità contenuta nei 35 articoli è il bando al panino sull’autobus. E’ vietato mangiare sui mezzi pubblici, stazioni o banchine “per tutelare la sicurezza dei viaggiatori”. Diventa obbligatorio nei condomìni l’istallazione di un citofono: altrimenti multa. Stessa cosa, cioè la multa, per chi ascolta musica ad alto volume in auto: “l’emissione sonora non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei veicoli”, dice la bozza, sanzione da 50 a 300 euro.

Tra i comportamenti da tenere in luogo pubblico, sarà vietato “apporre lucchetti o analoghi oggetti su elementi dell’arredo urbano e/o infrastrutture pubbliche”.