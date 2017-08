ROMA – Acqua razionata a Roma e il piano della riduzione controllata potrebbe scattare giù da lunedì 4 settembre. Le zone interessate dal piano di riduzione introdotto a causa della siccità sono 90 nella Capitale. L’Acea ha fatto sapere che la pressione dell’acqua sarà abbassata e c’è il rischio che dalle 23.30 alle 5 del mattino l’approvvigionamento idrico potrebbe venire a mancare nei piani più alti dei palazzi. In sostituzione, sarà messo in campo un sistema di autobotti in differenti punti della città.

La necessità di ridurre la pressione d’acqua dipenderà da un lato dal rientro in massa dei romani dalla pausa estiva e dall’altro da eventuali piogge che potrebbero scongiurare la misura. D’altronde l’emergenza idrica è sempre più grave, soprattutto dopo che nel mese di agosto è caduto l’82% di pioggia in meno dopo che nei primi sette mesi dell’anno le precipitazioni erano più che dimezzate, con un calo del 52% rispetto alla media di riferimento, stando all’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi al territorio provinciale fino ai primi 20 giorni di agosto a Roma.

L’ultimo crollo delle precipitazioni ad agosto – spiega Coldiretti – segue quello del 66% a luglio, del 74% a giugno, il 56% a maggio come ad aprile, mentre a marzo il calo è stato del 58%, a febbraio del 37% e a gennaio del 34%, “provocando una crisi idrica di portata storica”:

“Ma la situazione – sottolinea la Coldiretti – è critica in tutto il Lazio, dove nella seconda decade di agosto il calo delle precipitazioni è stato del 74% dopo che a luglio era caduta il 61% di pioggia in meno ma particolarmente secchi sono stati tutti i mesi del 2017. Il risultato è una grave siccità nelle campagne dove si contano complessivamente danni per 200 milioni di euro, tra investimenti sostenuti per le semine, aggravio di spese per gasolio o corrente per irrigare, mancata produzione diretta di foraggio per gli allevamenti e mancato reddito per ortofrutta e cali produzione per vino e olio”.