Roma, schiaffi e ginocchiate sulla schiena ai bimbi: arrestata maestra

ROMA – Schiaffi in faccia, ginocchiate sulla schiena e parole pesanti a bambini di 6 anni: con queste accuse una maestra elementare di 54 anni di Roma è stata messa agli arresti domiciliari. Secondo quanto accertato dalla polizia l’insegnante avrebbe infilato la testa di una bambina con difficoltà psicofisiche nel cestino dei rifiuti. Ad accusare la maestra colleghi ed ex alunni.

Le indagini, spiega il Messaggero, sono iniziate lo scorso marzo, quando i poliziotti hanno raccolto la testimonianza di un collaboratore scolastico che aveva assistito a un gesto di violenza della maestra verso un bambino di 6 anni. Secondo il racconto del testimone, la maestra, tenendo il bimbo per un braccio, lo avrebbe colpito con una ginocchiata alla schiena e gli avrebbe dato un forte schiaffo in faccia.

In seguito, continua il quotidiano romano,