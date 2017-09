ROMA – Tensioni e scontri tra i membri di Casapound e i militanti antifascisti di sinistra nel pomerigio del 13 settembre a Roma. I gruppi si sono affrontati con lanci di oggetti e spray al peperoncino durante il consiglio straordinario per decidere del futuro del centro migranti di via del Frantoio nel quartiere Tiburtino III. Il consiglio è stato sospeso e rinviato per via degli scontri, in cui una persona è rimasta ferita in modo serio.

Mauro Antonini, responsabile politico di Casapound nel Lazio, ha raccontato all’Ansa:

“Hanno spruzzato spray al peperoncino e lanciato una marea di oggetti, colpendo alcuni di noi e alcuni residenti. Già avevano tentato di impedirci l’ingresso in consiglio, e, non essendoci riusciti, hanno pensato bene di fare irruzione. E’ inammissibile che possano accadere cose del genere”.

Poi ha aggiunto:

“Quando siamo arrivati insieme ai residenti – spiega – abbiamo trovato ad attenderci un centinaio di manifestanti dei centri sociali, delle ong e del mondo della cooperazione che hanno tentato di impedirci l’ingresso. Sventolavano bandiere rosse e cercavano di bloccarci. C’è stato un lancio di oggetti e più di un momento di tensione ma siamo riusciti a entrare. Da fuori continuavano a provocare, poi è scattata l’irruzione nel centro. Ancora una volta questi soggetti si pongono fuori dalla legalità. Vorremmo che la politica, Raggi e Baldassarre in testa, se ne rendessero conto e prendessero una posizione chiara in proposito”.

Tra i feriti, ce ne sarebbe uno più grave colpito alla testa da un oggetto lanciato dagli antagonisti. Altri dei presenti, raggiunti sempre dal lancio di oggetti, avrebbero riportato abrasioni e contusioni di vario genere, mentre ci sarebbero un paio di persone intossicate dallo spray urticante.