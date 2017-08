ROMA – “Vaccinati sto c…”. E’ il messaggio no vax che un autista dell’Atac ha pensato di far apparire sul display del bus che guidava domenica scorsa. Non solo, l’autista impudente ha poi fotografato la “marachella” e l’ha postata su Facebook, attirando su di sé le ire di molti utenti e politici. Alla fine è stato sospeso. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda dei trasporti capitolini, sottolineando che si tratta di una “sospensione cautelare” del dipendente “per l’utilizzo improprio del display di un bus di linea”.

Già nella stessa giornata di domenica l’Atac aveva fatto sapere di aver “immediatamente avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare le responsabilità” del gesto bollato come “grave ed inaccettabile violazione dei regolamenti aziendali e conseguente danno all’immagine della società”.

L’azione dell’autista aveva provocato parecchie reazioni sui social network e da parte esponenti del Pd che avevano giudicato inaccettabile il comportamento del dipendente e chiedevano punizioni esemplari. Ma anche oggi i dem i sono fatti sentire: “Il messaggio contro le vaccinazioni diffuso dal display di un mezzo pubblico e l’autista romano autore del gesto, che vantava spavaldo la sua azione sui social, sono davvero troppo per questa città”, ha tuonato, poco prima dell’annuncio della sospensione cautelare del dipendente, la capogruppo del Partito Democratico Michela De Biase.

“Per questo – ha aggiunto – ho presentato questa mattina, a nome del gruppo capitolino del Partito Democratico, una interrogazione urgente per conoscere dalla Sindaca e dall’assessora Meleo quali azioni e quali provvedimenti disciplinari siano stati intrapresi nei confronti di chi ha agito in modo così irresponsabile e lesivo dell’immagine dell’azienda dei trasporti cittadini. Scelte e azioni che vanno inibite senza timori, per evitare l’immagine di un’azienda allo stremo, in cui i dipendenti possono permettersi simili abusi, e di una città senza alcuna guida. Spero che Sindaca e assessora vorranno riferire al più presto al Partito Democratico e alla città”.

A rincarare la dose il segretario del partito romano Andrea Casu che in un video su Facebook ha spiegato: “Sull’autista no vax attendiamo dalla sindaca Raggi un provvedimento esemplare. I nostri consiglieri in Campidoglio hanno subito presentato un’interrogazione urgente. È in gioco la salute dei nostri figli e l’onore dei lavoratori Atac e di tutti i romani”.