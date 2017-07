ROMA – Se Roma rimarrà senz’acqua i servizi sanitari anche minimi negli ospedali della Capitale sono a rischio. Questo l’allarme lanciato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che ha sottolineato come la sospensione dell’erogazione dell’acqua metterà in ginocchio il livello igienico e sanitario di ospedali e pubblici uffici.

In una dichiarazione, il ministro Lorenzin ha affermato: “Un’eventuale sospensione della erogazione di acqua a Roma, anche a fronte dello straordinario incremento delle temperature nelle ultime settimane, potrebbe pregiudicare gravemente il livello igienico sanitario di tutte le strutture ricettive e di ristorazione e degli uffici pubblici, nonché delle strutture ove vengono alloggiati animali, ma soprattutto potrebbe comportare gravi pregiudizi per la erogazione dei servizi sanitari essenziali”.

Roma Capitale, ha sottolineato Lorenzin, “conta complessivamente 5 presidi ospedalieri di base, 11 presidi ospedalieri sede di Dipartimento Emergenza-urgenza Accettazione (Dea), 6 presidi ospedalieri sede di Dea di II livello ivi incluso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 29 presidi ospedalieri non dotati di pronto soccorso, per un totale di circa 13 mila posti letto”.

Pertanto, ha annunciato, “ho chiesto al Presidente Zingaretti e al Sindaco Raggi di verificare accuratamente che, pur nell’emergenza, sia assicurata una presenza continua e sufficiente di risorse idriche in tutte le strutture che erogano assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai cittadini, nonché in tutte le strutture ove vengono alloggiati gli animali, nel Comune di Roma Capitale, tale da garantire, senza interruzione alcuna, i servizi sanitari e socio-sanitari essenziali e, soprattutto, di verificare che non sia messa a rischio la salute dei pazienti, nonché il benessere animale. Proprio ieri – ha aggiungo – ho appreso che il Sindaco del Comune di Roma ha sottoposto la mia segnalazione ai vertici di ACEA S.p.A”.

“Seguirò l’evolversi dell’emergenza idrica ed i miei Uffici – ha concluso – collaboreranno con l’Amministrazione regionale e comunale, perché si eviti che tale situazione di emergenza possa arrecare pregiudizio alla salute umana e animale”.