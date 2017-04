Roma: si fa un selfie a ponte Sublicio e cade nel Tevere

ROMA – Si è fatta un selfie “pericoloso” ed è caduta nel Tevere. Una ragazza romana di 28 anni è stata soccorsa nel fiume Tevere nel centro di Roma. A quanto ricostruito era in compagnia della zia quando è precipitata nel fiume da ponte Sublicio: probabilmente si è sporta troppo dal parapetto per scattare un selfie. La giovane, che nonostante la corrente è riuscita a raggiungere la riva, è stata soccorsa dalla polizia fluviale e trasportata in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.

