Roma, sospetto caso di mucca pazza: muore ingegnere 62enne

ROMA – Un ingegnere elettronico di 62 anni è morto, il 1 febbraio, per un sospetto contagio di mucca pazza. L’uomo si era recato in ospedale, al Policlinico di Tor vergata, qualche settimana prima con i primi sintomi del morbo, come la vista sdoppiata e le difficoltà di memoria. Entrato in ospedale il 5 gennaio, riporta Alessia Marani su Il Messaggero, solo il cinque giorni più tardi era stato portato nel reparto di neurologia.

Le sue condizioni, peggiorate in poco tempo, mostravano i primi segni del morbo come la demenza e improvvisi attacchi epilettici. La salma, ora custodita presso l’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, sarà sottoposta all’autopsia che potrà così confermare o meno il morbo di Creutzfeldt-Jakob, di cui la mucca pazza è una variante, ancora senza cura.

Da una prima risonanza ed encefalogramma, scrive il quotidiano romano, sarebbero già evidenti i buchi con sostanza biancastra nell’encefalo, tipici della meningoencefalite spongiforme. I familiari non hanno dubbi sull’esito dell’autopsia, come spiega una cugina dell’ingegnere, medico chirurgo del Gruppo San Raffaele di Milano.