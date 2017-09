ROMA – N**o e insanguinato, entra dentro un appartamento e distrugge tutto. L’uomo, sotto effetto di droga e alcol, ha scavalcato il giardino, spaccato la porta finestra a forza di spallate ed è entrato nell’appartamento di via Laurantoni al Portuense. Dentro c’è solo una diciassettenne. I genitori sono a lavoro. La madre, avvertita dalla figlia, ha subito chiamato i carabinieri ed è tornata a casa. Quando arrivano i carabinieri l’uomo è ancora dentro casa. La ragazza, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita ad uscire.

Dopo 10 minuti – spiega Veronica Cursi del Messaggero – l’uomo, in fortissimo stato di alterazione, finalmente libera l’appartamento. Dalla ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo, drogato e ubriaco, si sia buttato dal balcone della sua abitazione – che si trova qualche palazzo dietro casa della signora Margherita – atterrando sulla tenda da sole di una donna al piano di sotto. La vicina, urlando, l’avrebbe messo in fuga. A quel punto dopo aver scavalcato vari giardini è entrato nel giardino di Margherita procurando diversi danni. In stato confusionale è stato poi portato via dai sanitari del 118.