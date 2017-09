ROMA – Scene di panico sulla Cristoforo Colombo a Roma. Colpa di un tassista che sfrecciava ad alta velocità in direzione di Ostia. L’uomo è stato fermato dai carabinieri grazie alle segnalazioni di alcuni automobilisti allarmati per la sua guida a zig zag. Poco dopo i militari hanno individuato l’auto parcheggiata in piazzale Colombo e il tassista impegnato a servirsi da bere in un chiosco ambulante. Una volta fermato, ha mostrato un atteggiamento ostile verso i militari, assalendoli verbalmente. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo, con valori che superavano di molto le soglie consentite per legge.

A quel punto l’autista è stato multato per guida pericolosa, in stato di ebrezza, e gli è stata ritirata la patente. Ma il suo atteggiamento gli è costato anche una notte in caserma: i carabinieri lo hanno infatti arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’indomani è stato quindi portato in Tribunale e giudicato per direttissima: è stato rilasciato con l’obbligo di firma quotidiano.

Non era la prima volta che il tassista, un 50enne romano, veniva fermato ubriaco alla guida.