ROMA – Ha tentato un approccio s******e nei confronti di una turista americana e, al suo rifiuto, ha tentato di trascinarla in un luogo appartato. È accaduto sabato mattina all’interno del parco di Colle Oppio a Roma, ma un ragazzo italiano ha assistito alla scena ed ha aiutato la vittima a liberarsi, chiamando il 112.

Gli equipaggi della polizia, intervenuti, hanno in pochi minuti individuato il responsabile, che è stato riconosciuto dalla vittima e dal testimone: si tratta di uno straniero della Costa d’Avorio, regolare sul territorio nazionale con permesso di soggiorno, che è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed portato al carcere di Regina Coeli. La ragazza non ha lamentato lesioni e non ha fatto dunque ricorso alle cure mediche.