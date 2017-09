ROMA – Tentata violenza s******e ai danni di una turista belga sotto il Campidoglio. Solo grida e urla l’hanno salvata dal tentativo di violenza ai suoi danni: una studentessa belga di 23 anni è stata soccorsa da tre vigili urbani. Il tutto è accaduto sulla scalinata del Campidoglio. Lui è un ragazzo israeliano di 26 anni che lavora all’aeroporto di Roma. Si erano conosciuti in un locale del centro: mentre si avviavano verso piazza dell’Aracoeli, ai piedi della sede del Comune, sono iniziate molestie e avances sempre più aggressive e non gradite.

I due sono stati ascoltati. E sulla vicenda sta indagano la polizia giudiziaria del comando generale dei vigili urbani, coordinati dal vicecomadante Antonio Di Maggio. A soli due giorni dallo stupro della ragazza finlandese vicino a Termini, un’altra violenza scuote dunque Roma. E apre uno squarcio sulla sicurezza della capitale. Due terribili storie avvenute non in periferia, in luoghi isolati, ma in pieno centro. Addirittura in una delle aree più famose di Roma. (Veronica Cursi, Il Messaggero)