Roma, tir prende fuoco sull’A1 dopo incidente: 4 chilometri di coda

ROMA – Incidente tra due tir nella nella notte tra martedì e mercoledì al chilometro 572 dell’autostrada A1, all’altezza della diramazione di Roma, in direzione sud. Nell’impatto uno dei due mezzi pesanti ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco con sei squadre, polizia stradale e 118. Feriti i due conducenti, ma non sarebbero gravi. Secondo quanto si è appreso dalla polstrada, è ancora chiuso il tratto tra il bivio con la A24 e il bivio con la diramazione Roma sud in direzione Napoli e si registrano circa quattro chilometri di coda.

Come riporta Il Messaggero, nell’incidente è stato disperso anche il carico dei mezzi pesanti che trasportavano ricambi meccanici, finendo anche l’altra carreggiata. In direzione nord si transita al momento su una corsi e si registra un chilometro di coda.