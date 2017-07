Roma, tira bottiglia e sasso a un uomo: lo sfigura, ma è subito libero

ROMA – Ha scagliato una bottiglia sul parabrezza della macchina che aveva rallentato per farlo attraversare, ha attesto che scendessero i conducenti e poi ha colpito con un sasso anche il conducente. L’aggressione si è consumata in Via Collatina, a Tor Sapienza, quartiere periferico di Roma. L’uomo, un gambiano di 20 anni è stato fermato con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, come riporta Il Tempo.

L’immigrato stava attraversando la strada in evidente stato di alterazione. Un uomo in macchina con il figlio ha rallentato per farlo passare, ma l’aggressore, come detto, ha lanciato una bottiglia di vetro sul parabrezza dell’auto. Il guidatore è sceso dalla macchina e il diverbio si è trasformato in rissa. Infatti, il 20enne ha trovato un sasso per terra e l’ha tirato in testa al padre di famiglia, che per il colpo è caduto a terra procurandosi diversi traumi in viso.

Costin Poul, l’assalitore, che aveva piccoli precedenti penali, è stato scagionato e rimesso al solo obbligo di firma, anche se ha causato ferite che costringeranno la vittima a dover ricorrere alla chirurgia. Inoltre, il gambiano aveva aggredito anche un agente dei carabinieri, mordendolo, intervenuto sul posto per placare la rissa.