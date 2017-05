ROMA – In un appartamento in via Ferdinando Galiani, zona Corso Francia a Roma, è stato ritrovato il cadavere di un uomo morto nel 2015. A riportare la notizia il quotidiano il Messaggero.

A ritrovare lo scheletro dell’uomo, un romano di 59 anni, deceduto nel 2015, una squadra di operai che, intervenuta per riparare una perdita d’acqua, è entrata nell’abitazione forzando l’appartamento con l’ausilio dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica, sulla causa della morte non si esclude ancora nessun ipotesi.