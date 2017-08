ROMA – Un turista americano, un texano di 29 anni, ubriaco, è precipitato dalla finestra del B&B dove alloggiava ed è morto. È successo nella notte tra venerdì e sabato 19 agosto a Trastevere. ‘arrivo tempestivo dell’ambulanza non è servito a nulla, quando i medici del pronto intervento lo hanno soccorso il giovane era già morto.

. “Non l’abbiamo mai visto così ubriaco”, hanno spiegato gli amici in lacrime alla polizia. Scioccati i residenti e chi lavora in zona. In molti, sabato mattina, passando per via dei Vascellari, hanno visto sull’asfalto le tracce indelebili dell’incidente. “Il corpo non c’era più. Ma l’Ama non era ancora intervenuta, è stato orribile vedere tutto quel sangue”, spiega un barista di un locale della zona.