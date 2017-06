ROMA – Roma, via del Mare: fermi per il cid dopo l’incidente, due automobilisti travolti da un terzo veicolo. Erano scesi per fare il cid, la costatazione amichevole di incidente, due automobilisti romani, quando sono stati travolti da un’auto che sopraggiungeva. E’ successo sulla Via del Mare all’altezza del km 14,2 questa mattina presto verso le 7. I due, un uomo e una donna, si erano appoggiati a bordo strada.

L’uomo ha avuto la peggio ma è fuori pericolo: è stato trasportato al San Camillo in codice rosso con l’elicottero. La donna è stata ricoverata in codice giallo. L’automobilista che li ha travolti si è fermato a prestare i primo soccorsi. I due feriti sono stati sbalzati violentemente in direzione del guardrail.