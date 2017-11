ROMA – Una grossa voragine si è aperta in via di Grottarossa, nel quadrante nord di Roma. La buca, con una copiosa perdita d’acqua, si è aperta poco prima delle 5 di stamattina ed è stato chiuso un tratto di strada tra via Fosso del Poggio e Via Veientana. Forti i disagi al traffico. Sul posto la polizia locale e i tecnici Acea.

Aggiunge Roma Today: