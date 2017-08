PINETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO) – Stroncato dalla malaria dopo essere tornato dall’Africa, dove lavorava da tre anni. Romano Proietti, 43 anni, di Stroncone (Terni) è morto martedì 22 agosto.

L’uomo si è sentito male mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Pineto degli Abruzzi (Teramo). E’ stato subito ricoverato in ospedale, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare più nulla.

Secondo quanto riferisce il sito Umbria Domani, Proietti