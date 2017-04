GENOVA – I due turisti tedeschi si fermano per una sosta a Rocco Scrivia, in provincia di Genova, per fare una sosta nel loro lungo viaggio da Ragusa alla Baviera. La loro cagnolina Filippa però scende dall’auto e la perdono. Lo spavento è così grande che i due turisti, una coppia rispettivamente di 84 e 76 anni, si sentono male e vengono portati in ospedale. La cagnolina alla fine è stata ritrovata e i turisti si sono ripresi e hanno potuto ripartire felici.

A raccontare la storia della cagnolina di razza Jack Russell Filippa e dei suoi poveri e spaventatissimi padroni durante il loro lungo viaggio verso casa è il quotidiano Il Secolo XIX. L’episodio arriva dall’autostrada A7 intorno alle 23 del 21 aprile, quando i due turisti si fermano all’area di Servizio Giovi e Filippa scappa dalla vettura: