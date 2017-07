LATINA – Ha visto una bambina in difficoltà in mare e il giovane Valerio Catoia, atleta e campione di nuoto affetto da sindrome di down, non ci ha pensato due volte: si è tuffato e l’ha salvata. L’episodio è avvenuto mercoledì 12 luglio sulla spiaggia della Bufalara, a Sabaudia, dove il ragazzo era in compagnia del padre. Tutti lo hanno acclamato e ringraziato per il gesto eroico tranne la madre della bambina, che l’ha presa per un braccio ed è andata via senza mostrare la sua riconoscenza.

Clemente Pistilli sul quotidiano Repubblica scrive che Valerio ha 17 anni, è di Latina ed è un medagliato atleta che ha partecipato anche alla Paralimpiadi. Il ragazzo era in spiaggia quando ha visto la bambina di 10 anni in difficoltà e così l’ha soccorsa e riportata a riva sana e salva: