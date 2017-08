Lecce, turista di 19 anni violentata: fermato un 27enne

LECCE – Un ragazzo di 27 anni di Latina è stato fermato con l’accusa di aver violentato una turista diciannovenne che si trovava in vacanza in una struttura ricettiva di Mancaversa, la marina di Taviano, in provincia di Lecce. Nel residence si sarebbe consumato l’abuso: un rapporto s******e contro la volontà della giovane, che subito dopo sarebbe riuscita a scappare e a chiedere prima l’aiuto di alcuni amici e poi l’intervento dei carabinieri.

Sulla base della denuncia – e in accordo con la pm Francesca Miglietta – gli investigatori della compagnia di Casarano hanno emesso il provvedimento di fermo di polizia giudiziaria, che dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

I due, entrambi turisti che hanno scelto il Salento per passare le vacanze insieme con amici, hanno trascorso in discoteca a Gallipoli la serata del 29 agosto. Prima di quel giorno i due non si conoscevano e l’approccio è avvenuto all’alba del 30, quando il 27enne è tornato nel villaggio e si è recato nel bungalow occupato da una giovane con la quale aveva intrattenuto una relazione nei giorni precedenti. Non trovandola sarebbe entrato nella casa occupata da altre ragazze e lì avrebbe conosciuto la diciannovenne, anche lei reduce da una serata in discoteca. L’approccio si sarebbe presto trasformato in un tentativo di rapporto s******e, che la ragazza avrebbe cercato di evitare subendo però la violenza.

Il giovane è stato sottoposto a un test grazie al quale è stata riscontrata la presenza di un elevato tasso di alcol nel sangue.