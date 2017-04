Salerno, auto con a bordo 3 sacerdoti si schianta contro lo spartitraffico. E’ corsa al lotto

SALERNO – A San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno, una macchina con tre sacerdoti si è schiantata contro lo spartitraffico. Per fortuna i tre sacerdoti sono rimasti illesi. Ma ora è corsa al lotto. Lo racconta la Città di Salerno:

Un caso singolare che ha catturato l’interesse di alcuni che hanno deciso di tentare la fortuna al gioco del lotto. Nel Cilento infatti ora è corsa al lotto per la particolarità dell’incidente e la coincidenza dei tre sacerdoti a bordo.

La dinamica dell’incidente. Il sacerdote alla guida, stava procedendo in direzione San Marco di Castellabate quando, giunta in prossimità di una rotatoria non si è accorto della presenza dello spartitraffico, prendendolo in pieno con la macchina. Per fortuna i tre sacerdoti sono rimasti illesi.