ROMA – Salerno, case cimitero vicino alla fonderia Pisano: 12 morti di cancro nello stesso palazzo. Nello stesso palazzo in via dei Greci a Fratte nella valle dell’Irno, zona industriale di Salerno, negli ultimi 20 anni sono morti 12 residenti, tutti in conseguenza di un tumore. Qui si respirano i fumi neri che si alzano dalla Fonderia Pisano che sorge giusto accanto.

Ora un processo stabilirà se c’è un nesso incontrovertibile di causa/effetto fra l’inquinamento delle fonderie (l’inquinamento c’è ed è provato) e l’insorgenza sistematica delle neoplasie. Sulla collina prospiciente la famiglia Botta ha dovuto contare 8 malati e 5 morti, tre dei quali per un carcinoma che colpisce 10mila soggetti l’anno.

Nel 2015 in una settimana furono celebrati alla parrocchia di Matierno sette funerali in una settimana: tutti deceduti per cancro conclamato. Il Comitato Salute e Vita ne ha messi insieme 250, tra vittime e malati terminali per neoplasie di vario tipo: qui chiunque ha un fratello, il padre, un parente che è morto di tumore.